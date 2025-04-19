150 автомобилей с иностранной регистрацией задержали в Алматы за неуплату штрафов

В Алматы задержали 150 автомобилей с иностранной регистрацией, владельцы которых накопили крупные долги по штрафам, сообщает Zakon.kz.

Все машины были выявлены в рамках республиканской акции "Безопасная дорога", которую проводит городской департамент полиции.

Среди нарушителей – Mercedes с долгами на 4 млн тенге, Lada с задолженностью 2,8 млн и Toyota, по которой числится 3,9 млн тенге штрафов. Все автомобили отправлены на штрафстоянку.

По словам начальника Управления местной полицейской службы Серика Шумаева, сотрудники ежедневно выявляют таких должников и продолжают работу по обеспечению порядка на дорогах.

"Полиция призывает всех автовладельцев, особенно тех, кто управляет транспортными средствами с иностранной регистрацией, своевременно оплачивать административные штрафы. Игнорирование этих обязательств не освобождает от ответственности", – уточнил Шумаев.

В Алматы 19 апреля 2025 года на 10 суток арестовали водителя, который проехался по встречной полосе на улице Саина.

