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События

150 автомобилей с иностранной регистрацией задержали в Алматы за неуплату штрафов

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 22:14 Фото: скриншот видео
В Алматы задержали 150 автомобилей с иностранной регистрацией, владельцы которых накопили крупные долги по штрафам, сообщает Zakon.kz.

Все машины были выявлены в рамках республиканской акции "Безопасная дорога", которую проводит городской департамент полиции.

Среди нарушителей – Mercedes с долгами на 4 млн тенге, Lada с задолженностью 2,8 млн и Toyota, по которой числится 3,9 млн тенге штрафов. Все автомобили отправлены на штрафстоянку.

По словам начальника Управления местной полицейской службы Серика Шумаева, сотрудники ежедневно выявляют таких должников и продолжают работу по обеспечению порядка на дорогах. 

"Полиция призывает всех автовладельцев, особенно тех, кто управляет транспортными средствами с иностранной регистрацией, своевременно оплачивать административные штрафы. Игнорирование этих обязательств не освобождает от ответственности", – уточнил Шумаев.

В Алматы 19 апреля 2025 года на 10 суток арестовали водителя, который проехался по встречной полосе на улице Саина. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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