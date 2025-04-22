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События

Ержан Биржанов получил новую должность

Ержан Биржанов получил новую должность, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 19:07 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В Астане состоялась внеочередная конференция общественного объединения "Федерация триатлона Казахстана". На ней был избран новый президент федерации. Об этом 22 апреля 2025 года рассказали в Министерстве туризма и спорта (МТС) РК, сообщает Zakon.kz.

В работе конференции приняли участие заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, вице-министр финансов Ержан Биржанов, представители Национального олимпийского комитета, а также руководители региональных федераций и ведущие специалисты в области триатлона.

"В соответствии с утвержденной повесткой дня были подведены итоги деятельности федерации за 2023-2024 годы, определены приоритетные направления дальнейшего развития, а также проведены выборы президента федерации. По итогам голосования Ержан Ерикович Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана. До настоящего времени он занимал должность первого вице-президента. Полномочия прежнего главы Даурена Адильбекова прекращены досрочно".Пресс-служба МТС РК

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Выступая на конференции, заместитель министра туризма и спорта РК выразил признательность предыдущему руководству за проделанную работу и поздравил Ержана Биржанова с избранием на ответственную должность.

"Перед федерацией стоят важные и амбициозные задачи. Уверен, что сплоченная и профессиональная команда добьется значимых результатов. Министерство, в свою очередь, готово к конструктивному взаимодействию и всесторонней поддержке", – отметил Серик Жарасбаев.

Отметим, что Ержан Биржанов с июля 2022 года занимает должность вице-министра финансов РК.

28 марта 2025 года стало известно, что Андрей Крюков досрочно прекратил свою деятельность в качестве президента Федерации водных видов спорта Казахстана. Его на этом посту сменил председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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