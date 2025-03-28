Глава "Самрук-Казына" получил еще одну должность

Сменился президент Федерации водных видов спорта Казахстана. Об этом сегодня, 28 марта 2025 года, проинформировали в Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с участием министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось очередное совещание с Федерацией водных видов спорта РК по подведению итогов прошлого сезона и подготовке к новому сезону. В мероприятии приняли участие президент федерации Андрей Крюков, главы областных федераций, спортсмены и представители федерации.

"В ходе встречи Андрей Крюков сообщил о досрочном прекращении своей деятельности. В связи с этим на пост президента федерации была выдвинута кандидатура председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова. Участники совещания, включая глав областных федераций и представителей спортивной ассоциации, единогласно поддержали данное предложение". Пресс-служба МТС РК

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Ербол Мырзабосынов поблагодарил Андрея Крюкова, который возглавлял федерацию с 2019 года, за проделанную работу и пожелал Нурлану Жакупову успехов на новом посту.

"От имени Министерства туризма и спорта выражаю благодарность Андрею Крюкову за вклад в развитие водных видов спорта в стране. Водный спорт – один из самых популярных видов спорта в Казахстане. Сегодня этим видом спорта занимаются более 120 тыс. человек. Достижения национальной сборной на международной арене способствовали популяризации этого вида спорта внутри страны. Историческая победа Дмитрия Баландина на Олимпиаде 2016 года в Рио и победа Эдуарда Кима и Наргизы Болатовой в артистическом плавании на прошлогоднем чемпионате мира доказали высокий потенциал водного спорта в Казахстане. Уверен, что новое руководство федерации укрепит эти достижения и достигнет новых высот", – сказал министр.

В завершение встречи Ербол Мырзабосынов выразил уверенность, что Нурлан Жакупов сосредоточит внимание на расширении международного сотрудничества в области водных видов спорта, совершенствовании подготовки спортсменов и создании спортивного резерва.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Казахстанская федерация водных видов спорта была создана в 1998 году. Она включает в себя плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду и плавание в открытой воде. На протяжении многих лет федерация воспитала множество талантливых спортсменов и демонстрирует высокие результаты на международном уровне.

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11 декабря 2024 года сменился президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана. Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру Гаджи Гаджиева на пост президента федерации. Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали кандидатуру Гаджи Гаджиева.