Место, где начинается космос: "Роскосмос" показал архивные кадры Байконура

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Официальная дата основания – 2 июня 1955 года. Комплекс "Байконур" – первый и крупнейший в мире космодром, расположенный в Кызылординской области Казахстана. Вместе с одноименным городом он арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Ежегодная стоимость аренды составляет 115 млн долларов. Город имеет статус закрытого административно-территориального образования с особым пропускным режимом.

