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События

Место, где начинается космос: "Роскосмос" показал архивные кадры Байконура

Роскосмос опубликовал новые снимки, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 21:46 Фото: Telegram/Роскосмос
"Роскосмос" поделился кадрами первого в мире космодрома, назвав его "местом на Земле, где начинается дорога в космос", сообщает Zakon.kz.

Пост был опубликован в Telegram.


"Место на Земле, где начинается дорога в космос. На этой неделе Байконуру исполнился 71 год. Делимся кадрами первого в мире космодрома", – говорится в сообщении.

Официальная дата основания – 2 июня 1955 года. Комплекс "Байконур" – первый и крупнейший в мире космодром, расположенный в Кызылординской области Казахстана. Вместе с одноименным городом он арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Ежегодная стоимость аренды составляет 115 млн долларов. Город имеет статус закрытого административно-территориального образования с особым пропускным режимом.

Ранее сообщалось, что астронавтов на МКС готовят к экстренной эвакуации из-за утечки воздуха.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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