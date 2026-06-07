Место, где начинается космос: "Роскосмос" показал архивные кадры Байконура
Фото: Telegram/Роскосмос
"Роскосмос" поделился кадрами первого в мире космодрома, назвав его "местом на Земле, где начинается дорога в космос", сообщает Zakon.kz.
Пост был опубликован в Telegram.
"Место на Земле, где начинается дорога в космос. На этой неделе Байконуру исполнился 71 год. Делимся кадрами первого в мире космодрома", – говорится в сообщении.
Официальная дата основания – 2 июня 1955 года. Комплекс "Байконур" – первый и крупнейший в мире космодром, расположенный в Кызылординской области Казахстана. Вместе с одноименным городом он арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Ежегодная стоимость аренды составляет 115 млн долларов. Город имеет статус закрытого административно-территориального образования с особым пропускным режимом.
Ранее сообщалось, что астронавтов на МКС готовят к экстренной эвакуации из-за утечки воздуха.
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