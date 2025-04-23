Покушение на убийство криминального авторитета, стрельба по полиции: вынесен приговор опасной ОПГ

В пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области 23 апреля 2025 года рассказали о приговоре организованной преступной группе "Кайсаровские", совершившей несколько тяжких преступлений в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых было восемь человек: Кайсаров, Кукумбаев, Малгаздар, Сапаров, Абишев, Мухамединов, Васенин, Хачатурян.

Их обвинили (каждого по некоторым из указанных ниже преступлений) в создании и руководстве организованной группы; незаконном приобретении, хранении газового, огнестрельного оружия; покушении на убийство, совершенном по найму в преступной группе; участии в организованной группе; применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти; в грабеже, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении; уничтожении идентификационного номера транспортного средства.

Судом установлено, что четверо подсудимых 24 января 2022 года ночью, вооружившись и одевшись в камуфляжную форму, под видом сотрудников Департамента государственных доходов, изображая проведение обыска, проникли в дом семьи, откуда открыто украли имущество в крупном размере.

Далее, в августе 2022 года, Кайсаров и два других подсудимых с целью убийства криминального авторитета Х. создали организованную группу и руководили ею, еще пятеро подсудимых присоединились к ним за деньги.

Готовясь к преступлению, купили ВАЗ 21114 и удалили у него номер кузова. Установили слежку за потенциальной жертвой. 23 сентября 2022 года Х. вместе со своим несовершеннолетним сыном выехали на BMW Х6 со двора своего дома. Двое следящих за ним членов ОПГ сообщили об этом Кайсарову и прекратили свое участие в ОПГ. А трое других подсудимых вооружились огнестрельным и травматическим оружием, подъехали к клинике, где был Х. с сыном, и стали ждать. Когда жертва с сыном вышли и стали выезжать с парковки, по их машине открыли огонь из ВАЗ: шесть прицельных выстрелов из пистолета Макарова. Одна пуля попала в левое плечо потерпевшего.

После этого подсудимые попытались скрыться с места происшествия. Двое на ВАЗ направились в сторону села Уштобе, а Х. с сыном на своей машине стал их преследовать. Доехав до птицефабрики "Уштобе Кус", один скрылся в направлении села Уштобе, а второй поджег машину и скрылся внутри канала.

"Около 14:00 к месту, где была оставлена автомашина ВАЗ 21144, приехали сотрудники полиции, в том числе Б., который в ходе прочесывания местности обнаружил прятавшегося внутри канала С., где последний три раза выстрелил в Б. из газового пистолета, причинив ему легкий вред здоровью", – сообщили в суде.

Приговором суда члены ОПГ осуждены на сроки от 4 до 21 года лишения свободы:

Кайсаров – 18 лет;

Малгаздар – 18,5 года;

Кукумбаев – 21 год;

Сапаров – 18 лет;

Мухамединов Жасулан" – 17 лет;

Абишев Талгат – 18 лет;

Хачатурян Владимир – восемь лет;

Васенин Олег – четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

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