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События

Крупнейшую авиакомпанию Казахстана оштрафовали почти на 4 млн

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Одна из крупнейших авиакомпаний Казахстана SCAT за нарушение прав пассажиров должны выплатить штраф. Об этом Zakon.kz 25 апреля 2025 года рассказали в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

Так, в ведомстве напомнили, что 25 февраля 2025 года пассажиры рейса Усть-Каменогорск – Астана стали заложниками длительной задержки.

"Несмотря на более чем восьмичасовое ожидание в дневное время, авиакомпания не обеспечила своевременное размещение в гостинице. Только к десяти часам вечера, после вмешательства дежурного прокурора, пассажирам было предоставлено место для отдыха. Люди провели весь день в аэропорту, ожидая вылет, без должных условий", – говорится в официальном сообщении.

В итоге Восточно-Казахстанская транспортная прокуратура отреагировала на нарушение прав граждан.

"По результатам проверки авиакомпания привлечена к административной ответственности – назначен штраф в размере 1000 МРП (3 932 000 тенге) по части 2 статьи 567 КоАП РК".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Немного ранее стало известно, что с 1 июня 2025 года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Air Arabia Abu Dhabi планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби – Алматы с частотой три рейса в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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