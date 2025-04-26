В Казахстане начали использовать роботов для онкоопераций

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (КазНИИОиР) впервые в стране успешно провел высокотехнологичную роботизированную онкохирургическую операцию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в учреждении, хирургическое вмешательство – нефрэктомия с расширенной лимфодиссекцией – было выполнено при запущенной стадии онкологического заболевания. Операцию провел руководитель Центра онкоурологии КазНИИОиР Хусан Умурзаков.

"Для проведения вмешательства была использована роботизированная хирургическая система нового поколения Sage bot SR–2000, которая обеспечивает высокую точность, расширенные возможности визуализации и контроль за процессом операции", – отметили в институте.

По данным КазНИИОиР, преимущества применения роботизированной платформы включают минимальную травматизацию тканей, повышенную эффективность при распространенных формах рака, 3D-визуализацию операционного поля и снижение нагрузки на операционную бригаду.

"Это важная веха в развитии онкохирургии в Казахстане. Мы гордимся, что благодаря передовым технологиям можем оказывать помощь пациентам даже в сложных случаях", – заявил директор КазНИИОиР Ербол Бекмухамбетов.

В институте подчеркнули, что успешное внедрение роботизированной хирургии подтверждает стратегию КазНИИОиР, направленную на технологическое обновление и повышение доступности современных методов лечения для пациентов.

Ранее сообщалось, что скрининги на онкологические заболевания теперь будут проводить казахстанцам независимо от наличия статуса их застрахованности в системе ОСМС.