Опыт Жамбылской области по строительству ветеринарных пунктов масштабируют в республике

В Жамбылской области ведется строительство 40 модернизированных ветеринарных пунктов. Первый из них введен в эксплуатацию в Байзакском районе.

На прошлой неделе с рабочим визитом в Жамбылскую область прибыли председатель и члены Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК, представители Министерств водных ресурсов и ирригации, сельского хозяйства, а также ветеринары из других регионов страны. Делегация посетила новый ветеринарный пункт, ознакомилась с итогами работы и успехами в профилактике особо опасных заболеваний животных и поддержании эпизоотической стабильности в регионе.

В сельских округах надлежит построить 75 ветеринарных пунктов по единому типовому проекту. В этом году планируется построить 40 пунктов, из которых 20 строятся в рамках государственно-частного партнерства. В 2026 году ожидается строительство еще 35 зданий.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Жамбылская область демонстрирует лучшие показатели по внедрению современных решений в сфере ветеринарии. Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин, особенно эффективно в регионе реализуется проект строительства модернизированных ветеринарных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В текущем году на развитие ветеринарной отрасли направлено 4,6 млрд тенге, что на 9 % превышает показатель прошлого года. Ветеринарную службу региона представляют 1 055 специалистов. Повышается заработная плата ветеринаров – за последние два года рост составил 30 процентов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Техническое оснащение ветеринарных станций продолжает укрепляться: в 2025 году приобретено дополнительно 50 новых автомобилей, специалисты обеспечены 160 термосумками. Также предусмотрена закупка сезонной служебной одежды на сумму 29 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На территории области функционируют 48 биотермических ям для утилизации трупов животных. В этом году запланировано строительство 25 новых ям, из них в районах уже ведется строительство 13 объектов, еще по 12 завершается оформление земельных участков.