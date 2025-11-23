Жителей Астаны и 15 регионов РК предупредили о непогоде

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане 15 областях Казахстана на 24 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

Ожидаются гололед, туман. Ветер до 15-20 м/с.

Алматинская область

Ночью и утром в центре и на юге ожидается туман.

Атырауская область

Ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман.

Атырау — ночью и утром туман.

Акмолинская область

Ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег). На севере, востоке и в центре ожидаются гололед и низовая метель. На западе, юге и востоке — туман. Ветер до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

Кокшетау — ночью и утром ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Туркестанская область

Ночью и утром на юге и в горных районах ожидается туман.

Область Жетысу

Ночью и утром в центре и горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер до 17-22 м/с.

Талдыкорган — ночью и утром туман.

Северо-Казахстанская область

Ночью ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере и востоке — туман, ночью гололед и низовая метель. Ветер до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

Петропавловск — ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер до 15-20 м/с.

Восточно-Казахстанская область

Ночью на севере ожидается небольшой снег, днем — осадки (дождь, снег), местами сильные. Ночью и днем — низовая метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

Усть-Каменогорск — днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Область Абай

Ночью на западе и севере, днем на востоке и в центре ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные. Ночью на западе и севере — низовая метель и гололед, днем — низовая метель и гололед. Ветер до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Семей — ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Павлодарская область

Ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, туман, гололед. Ветер до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

Павлодар — ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Актюбинская область

Ночью и утром на севере ожидается туман.

Область Улытау

На севере, востоке и в центре ожидается туман. Ветер на севере до 15-20 м/с.

Жезказган — временами туман.

Западно-Казахстанская область

Ожидается туман.

Уральск — также туман.

Костанайская область

Ночью на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере и востоке — туман. Ветер до 15-20 м/с.

Костанай — ночью ожидается гололед.

Карагандинская область

На севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер до 15-20 м/с.

Караганда — утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, местами туман. Ветер до 15-20 м/с.

Кызылординская область

В центре, на юге и севере ожидается туман.

Кызылорда — временами туман.

Жамбылская область

На юге и в горных районах ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

Тараз — временами туман.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 ноября.