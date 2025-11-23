Жителей Астаны и 15 регионов РК предупредили о непогоде
Астана
Ожидаются гололед, туман. Ветер до 15-20 м/с.
Алматинская область
Ночью и утром в центре и на юге ожидается туман.
Атырауская область
Ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман.
Атырау — ночью и утром туман.
Акмолинская область
Ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег). На севере, востоке и в центре ожидаются гололед и низовая метель. На западе, юге и востоке — туман. Ветер до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.
Кокшетау — ночью и утром ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с.
Туркестанская область
Ночью и утром на юге и в горных районах ожидается туман.
Область Жетысу
Ночью и утром в центре и горных районах ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер до 17-22 м/с.
Талдыкорган — ночью и утром туман.
Северо-Казахстанская область
Ночью ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере и востоке — туман, ночью гололед и низовая метель. Ветер до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.
Петропавловск — ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер до 15-20 м/с.
Восточно-Казахстанская область
Ночью на севере ожидается небольшой снег, днем — осадки (дождь, снег), местами сильные. Ночью и днем — низовая метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.
Усть-Каменогорск — днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.
Область Абай
Ночью на западе и севере, днем на востоке и в центре ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные. Ночью на западе и севере — низовая метель и гололед, днем — низовая метель и гололед. Ветер до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
Семей — ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.
Павлодарская область
Ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, туман, гололед. Ветер до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.
Павлодар — ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с.
Актюбинская область
Ночью и утром на севере ожидается туман.
Область Улытау
На севере, востоке и в центре ожидается туман. Ветер на севере до 15-20 м/с.
Жезказган — временами туман.
Западно-Казахстанская область
Ожидается туман.
Уральск — также туман.
Костанайская область
Ночью на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере и востоке — туман. Ветер до 15-20 м/с.
Костанай — ночью ожидается гололед.
Карагандинская область
На севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер до 15-20 м/с.
Караганда — утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, местами туман. Ветер до 15-20 м/с.
Кызылординская область
В центре, на юге и севере ожидается туман.
Кызылорда — временами туман.
Жамбылская область
На юге и в горных районах ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.
Тараз — временами туман.
