В Алматы внедряют единый подход к благоустройству городской среды

В Алматы продолжается переход к комплексному благоустройству по принципу "от фасада до фасада". Такой подход предусматривает обновление не только дорожной инфраструктуры, но и тротуаров, освещения, озеленения, фасадов зданий, навигации и общественных пространств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении развития общественных пространств Алматы, в 2026 году в рамках поручения акима города Дархана Сатыбалды начаты работы по преобразованию ключевых городских улиц, включая Жарокова, Сатпаева и Сейфуллина. Также продолжается реконструкция Парка Первого Президента.

Для координации этой работы в городе созданы новые структуры. По инициативе акима Алматы начало работу КГУ "Жасыл Алматы", которое отвечает за содержание скверов, бульваров, пешеходных улиц и малых зеленых зон.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Кроме того, создан Центр урбанистики Алматы, который обеспечивает согласование проектных решений, контроль их соответствия дизайн-коду и внедрение современных подходов к развитию городской среды.

Одновременно в городе реализуются крупные проекты общественных пространств. Среди них – благоустройство территории водохранилища Сайран площадью 47,6 га, сквер на пересечении ул. Ганди и пр. Назарбаева площадью 5,2 га, сквер Терренкур-2 и сквер им. А. Иманова.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В мае текущего года завершены основные работы по благоустройству рощи Баума – одного из крупнейших природных объектов города. В ходе работ не было вырублено ни одного дерева, а зеленый фонд территории пополнили свыше 1000 новых саженцев.