В Алматы внедряют единый подход к благоустройству городской среды
Как рассказали в Управлении развития общественных пространств Алматы, в 2026 году в рамках поручения акима города Дархана Сатыбалды начаты работы по преобразованию ключевых городских улиц, включая Жарокова, Сатпаева и Сейфуллина. Также продолжается реконструкция Парка Первого Президента.
Для координации этой работы в городе созданы новые структуры. По инициативе акима Алматы начало работу КГУ "Жасыл Алматы", которое отвечает за содержание скверов, бульваров, пешеходных улиц и малых зеленых зон.
Кроме того, создан Центр урбанистики Алматы, который обеспечивает согласование проектных решений, контроль их соответствия дизайн-коду и внедрение современных подходов к развитию городской среды.
Одновременно в городе реализуются крупные проекты общественных пространств. Среди них – благоустройство территории водохранилища Сайран площадью 47,6 га, сквер на пересечении ул. Ганди и пр. Назарбаева площадью 5,2 га, сквер Терренкур-2 и сквер им. А. Иманова.
В мае текущего года завершены основные работы по благоустройству рощи Баума – одного из крупнейших природных объектов города. В ходе работ не было вырублено ни одного дерева, а зеленый фонд территории пополнили свыше 1000 новых саженцев.