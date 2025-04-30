#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.32
582.92
6.29
События

1,7 тонны формы с символикой МВД пытались завезти в Казахстан из Китая

форма, задержание, Хоргос, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:31 Фото: gov.kz
Сотрудники таможенного поста МЦПС "Хоргос" задержали крупную партию форменной одежды с символикой органов внутренних дел Казахстана (надписи "Polisia"). Это произошло 27 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов (КГД).

Так, по данным ведомства, одежду обнаружили при проверке автомобиля, который осуществлял перевозку багажа посетителей Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" с китайской стороны на казахстанскую.

Всего был багаж общим весом 1 775 кг.

По действующим правилам, физические лица, посещающие МЦПС, могут передавать свои покупки перевозчику, который доставляет их через границу.

Однако, уточнили специалисты, в этом случае была выявлена продукция, которая может подпадать под ограничения на ввоз.

Фото: gov.kz

"В настоящее время одежда помещена на временное хранение".Пресс-служба КГД МФ РК

Также проводятся дальнейшие процессуальные действия.

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для въезда и выезда из МЦПС "Хоргос". Важная информация для граждан Казахстана находится по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Астанчанин не смог объяснить свое многомиллиардное богатство и лишился его
События
14:19, Сегодня
Астанчанин не смог объяснить свое многомиллиардное богатство и лишился его
Бои на территории Казахстана: раскрыт малоизвестный факт о ВОВ
События
13:59, Сегодня
Бои на территории Казахстана: раскрыт малоизвестный факт о ВОВ
"Казаэронавигация" подписала договор с Air Astana и Scat: новый шаг к повышению безопасности полетов
События
13:19, Сегодня
"Казаэронавигация" подписала договор с Air Astana и Scat: новый шаг к повышению безопасности полетов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: