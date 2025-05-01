В ВКО прошел "Шығыс агрофорум", ставший открытой площадкой для диалога представителей агросектора

В Восточном Казахстане прошел агрофорум, в котором приняли участие аким области Нурымбет Сактаганов, вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин, представители Национальной палаты "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

Также присутствовали представители республиканских Палат аграриев научных организаций, финансовых институтов профильных структур и агробизнеса региона.

Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства РК, в прошлом году в области был значительно увеличен объем финансирования весенне-полевых работ, что позволило прокредитовать сельхозтоваропроизводителей на сумму более 12 млрд. тенге. Кредиты выдавались не только через филиал "Аграрной кредитной корпорации" и банки, но и впервые – через АО СПК "Ертіс".

Фото: пресс-центр ВКО

"Восточный Казахстан принято считать промышленным регионом, однако вклад сельского хозяйства в экономику весьма значителен. Агропромышленный комплекс – это вторая по значимости отрасль экономики области. На сегодняшний день отрасль стабильно развивается и формирует 5,6% объема сельскохозяйственной продукции страны. Область занимает 1 место в республике по производству растительного масла. Регион традиционно лидирует в производстве меда, колбасных изделий и кумыса. Мы также занимаем ведущие позиции по производству мяса птицы, плавленого сыра и жирного творога. По объемам производства рыбной продукции, гречневой крупы и консервированных изделий область стабильно входит в тройку лидеров в республике. Отдельного внимания заслуживают достижения в растениеводстве. По итогам прошлого года регион занял 1 место в республике по урожайности ячменя (23,8 ц/га) и пшеницы (23 ц/га), 2 место – по рапсу (24 ц/га) и 3 место – по масличным культурам (19,1 ц/га)", – отметил аким области Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

По словам акима, форум должен стать новым импульсом для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Восточного Казахстана.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Восточно-Казахстанской области охватывает практически все основные отрасли и нацелена на обеспечение продовольственной безопасности области и страны.

Фото: пресс-центр ВКО

Для обеспечения продовольственной безопасности области одной из задач является увеличение производства сырого молока. В 2024 году произведено 239 тыс. тонн молока с увеличением на 6 % по сравнению с 2023 годом. Ежегодно в топ-10 казахстанских ферм по продуктивности коров входят молочно-товарные фермы Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-центр ВКО

На пленарном заседании форума представители АПК рассказали о развитии различных направлений сельского хозяйства и агробизнеса. Так, генеральный директор Корпарации "Восток – Молоко" Сельжан Сайлаубаев рассказал о достижениях своих сыроделов. В 2024 году корпорация "Восток-Молоко" получила статус почетного члена престижной Международной гильдии сыроделов. Компания завоевала золотую медаль в категории "Сыры промышленного производства" за свой рассольный сыр "КАЧКАВАЛ", обойдя участников из Казахстана, России, Франции, Нидерландов и других стран. На конкурсе корпорация получила серебряную медаль за сыр "МААСДАМ" и бронзовые медали за сыры "ПАРМЕЗАН" и "ГОЛЛАНДСКИЙ", демонстрируя высокое качество всей линейки своей продукции.

Фото: пресс-центр ВКО

Председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов рассказал об успехах в этом направлении отрасли.

Фото: пресс-центр ВКО

К слову, в ВКО, регионе-лидере по производству масла, имеется 12 заводов по переработке маслосемян, что позволяет в день переработать более 2000 тонн маслосемян. Уровень загруженности заводов составляет более 86%. Предприятия, расположенные на территории области, модернизируются, переходят на более глубокие переделы. К примеру, маслозавод "Алтын Шығыс" производит жидкий лицетин – биологическую добавку, которая является продуктом глубокой переработки семян подсолнечника.

Фото: пресс-центр ВКО

С развитием технологий беспилотные летательные аппараты становятся все более важным инструментом в сельском хозяйстве.

Сегодня использование агродронов не только увеличивает эффективность работы аграриев, но и способствует более устойчивому развитию сельскохозяйственного производства. Представитель ТОО "Greentech Digital" Никита Дмитриенко рассказал о преимуществах и выгоде использования агродронов.

Фото: пресс-центр ВКО

В прошлом году аграрии Восточного Казахстана увеличили применение удобрений до 47 тыс. тонн. В этом году планируют использовать более 60 тыс. тонн. Кроме того, ежегодно проводится борьба против сорняков и вредителей, в том числе, с использованием пестицидов отечественного производства. Генеральный директор ТОО "Астана Нан" Ырысбек Исаев рассказал о новшествах в этом направлении.

Фото: пресс-центр ВКО

Итогом форума стало предложение акима ВКО проводить такие встречи 2 раза в год: весной, до начала весенне-полевых работ и осенью – в День работников сельского хозяйства.

В рамках форума прошла выставка сельскохозяйственной техники и оборудования.