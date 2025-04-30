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События

Косули попали в фотоловушку Чарынского нацпарка

косуля, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 00:49 Фото: скриншот видео
Фотоловушки в Чарынском природном парке засняли косуль. Обычно пугливые дикие парнокопытные вели себя свободно и спокойно, сообщает Zakon.kz.

Кадрами диких животных поделился нацпарк в своем Instagram. 

"Эти кадры свидетельствуют о том, что на территории парка дикие животные свободно и безопасно обитают. Косули — одни из млекопитающих, считающихся индикаторами экологического равновесия. Такие данные наблюдений являются результатом работы в области охраны природы и научных исследований", – говорится в посте.

Ранее в Чарынском природном парке засняли уникальные кадры с сибирскими горными козлами. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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