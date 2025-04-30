Косули попали в фотоловушку Чарынского нацпарка
Фото: скриншот видео
Фотоловушки в Чарынском природном парке засняли косуль. Обычно пугливые дикие парнокопытные вели себя свободно и спокойно, сообщает Zakon.kz.
Кадрами диких животных поделился нацпарк в своем Instagram.
"Эти кадры свидетельствуют о том, что на территории парка дикие животные свободно и безопасно обитают. Косули — одни из млекопитающих, считающихся индикаторами экологического равновесия. Такие данные наблюдений являются результатом работы в области охраны природы и научных исследований", – говорится в посте.
Ранее в Чарынском природном парке засняли уникальные кадры с сибирскими горными козлами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript