Заморозки, грозы и град: почти во всех областях объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 25 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на севере области порывы 16 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на горных перевалах 15-20 м/с. На севере, в пустынных и предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на западе области порывы 16 м/с.



Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. 25-27 мая в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.



Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер северный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный, на севере, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с



Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-западный, утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северный, северо-западный, днем порывы 15- 20 м/с.



В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 25 по 27 мая 2025 года.

