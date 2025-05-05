Засекреченные военные архивы стали невероятной историей для телесериала в Казахстане

С 5 по 8 мая на Первом канале "Евразия" состоится премьера сериала "Аллигатор", основанного на ранее засекреченных материалах времен Великой Отечественной войны. История, как боролись с диверсантами в глубоком тылу, создана на реальных событиях, обнаруженных в архивах, сообщает Zakon.kz.

О многосерийной киноленте и истории ее создания рассказал и.о. генерального директора Первого канала "Евразия" Арман Кудайбергенов.

События разворачиваются в Алма-Ате времен Великой Отечественной войны. В этот период в город были эвакуированы заводы, театры, киностудии. Вместе с ними в тыл устремились и карманники, домушники из Москвы, Киева, Харькова, Кишинева и Минска. Среди преступников – воры из безжалостной банды "Черная кошка", позднее воссозданной Станиславом Говорухиным в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Фото: Первый канал Евразия

Также объектом интереса агентов Третьего рейха стали богатые залежи полезных ископаемых Казахстана. Авторы сериала поведают о спецоперациях по ликвидации диверсантов, которые готовили покушения на партийных и хозяйственных руководителей, а также о терактах на эвакуированных предприятиях и вербовке недовольных режимом.

"Это фильм о колоссальном вкладе Казахстана в Победу. 528 Героев Советского Союза – яркое тому подтверждение. Среди них Алия Молдагулова и Маншук Маметова – две женщины, которых не призывали на фронт, но они ушли туда добровольцами. Это беспрецедентное проявление патриотизма, о котором нужно помнить. Фильм получился смотрибельным, остросюжетным, честным. Уверен, он найдет своего зрителя и разойдется на цитаты", – считает и.о. генерального директора Первого канала "Евразия" Арман Кудайбергенов.

Режиссером сериала стал признанный мастер военного и детективного жанров Владимир Воробьев. В актерском составе – легенда казахского кино, народная артистка Казахстана Меруерт Утекешева, заслуженная артистка России Татьяна Догилева, Павел Трубинер, Айдана Елемес, Дмитрий Астрахан, Ерболат Тогузаков, Еркен Губашев, Алихан Карибаев и Азамат Нигманов.

Фото: Первый канал Евразия

Также в эфире телезрители увидят документальный фильм в рамках проекта "Доска почета", посвященный Герою труда Казахстана, ветерану Великой Отечественной войны, народному артисту Юрию Померанцеву.

Вместе с тем в праздничные дни телеканал повторит сериал "Касым" режиссера Леонида Белозоровича. В нем снялись актеры из Казахстана, России и Украины: Куандык Кыстыкбаев, Александр Петров, Мария Луговая, Денис Беспалый, Александр Лыков, Владимир Гостюхин. Лента рассказывает о единственном казахе – кавалере ордена Богдана Хмельницкого, бесстрашном командире партизанского отряда Касыме Касенове.

Фото: Первый канал Евразия

Известно, что большая кинопремьера к 80-летию Великой Победы состоится на Первом канале "Евразия" сегодня в 20:35.



Ранее эксперт поделился мыслями о сакральном значении Дня Победы для казахстанцев, отметив, что память о войне – это, прежде всего, память о героях.