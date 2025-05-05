В Алматы с 5 по 12 мая частично ограничат движение на проспекте Райымбека

В Ауэзовском районе Алматы на проспекте Райымбека с 5 по 12 мая проводятся работы по обновлению территории, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, ремонт затронет участок от дома №348/1 до дома №451А по проспекту Райымбека. Работы ведутся по обеим сторонам дороги – северной и южной.

В рамках проекта будет снято старое асфальтовое покрытие на парковках возле бизнес-центров Aspara и Zeinet (общая площадь – 1,5 тыс. кв. м), демонтировано 500 погонных метров гранитного бордюра. Вместо него планируется установить 400 метров нового бордюра и 300 метров поребрика.

Фото: акимат Алматы

Как пояснили в акимате, обновление проводится в рамках подготовки к обустройству пешеходных зон, велосипедных дорожек и озеленения.

На период проведения работ возможны частичные ограничения движения. Жителям и гостям города рекомендовано заранее планировать маршруты.

Отмечается, что после проведения экспертизы часть старых бордюров, пригодных к восстановлению, будет повторно использована при дальнейшей реконструкции проспекта.

Ранее сообщалось, что в Алматы пр. Райымбека, где никогда не проводился капитальный ремонт, ждет большое обновление.