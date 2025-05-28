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События

Обновление проспекта Райымбека в Алматы продолжается: где отключат свет и ограничат движение

ремонтные работы на дороге в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:46 Фото: акимат Алматы
В Алматы на проспекте Райымбек батыра продолжаются работы по обновлению территорий, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о том, какие и где запланированы работы на ближайшее время, рассказали в акимате 28 мая 2025 года.

1. С пр. Райымбека, 348/1 до пр. Райымбека 451А, Ауэзовский район (по южной и северной стороне параллельно).

  • Продолжится снятие старого асфальтного покрытия на территории парковок БЦ "Aspara" и БЦ "Zeinet" – площадь 8000 кв. м.
  • Будет подготовлена основа для установки тротуарного бордюра и продолжится монтаж брусчатки.
  • Продолжится монтаж гранитного бордюра – 800 погонных метров.
  • Будет срезан верхний слой асфальта 4-5 см под монтаж новых двух автобусных остановок.

карта ремонтных работ на Райымбека в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:46

Фото: акимат Алматы

"Работы по монтажу, демонтажу и расчистке участка будут проходить до 2 июня. Пожалуйста, планируйте маршруты заранее, ведь на период реконструкции возможны небольшие ограничения", – обратились к алматинцам.

2. От моста ул. Розыбакиева до ул. Тургут Озала (аллея); от ул. Брусиловского до ул. Тлендиева (по южной стороне), после ул. Тлендиева по северной стороне; и от ул. Тлендиева до р. Большая Алматинка (по южной стороне).

На этих участках продолжат монтаж тротуарного поребрика, монтаж бетонного бордюра, монтаж гранитного бордюра. Начнут рыть траншею под полив глубиной 70-80 см.

карта ремонтных работ на Райымбека в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:46

Фото: акимат Алматы

3. По аллее бульвара пр. Райымбека от моста ул. Розыбакиева до ул. Брюсова (на аллее) и от ул. Крылова до ул. Брюсова (по северной стороне проспекта).

Здесь продолжат монтаж тротуарного гранитного бордюра и поребрика, подготовят устройство основания под брусчатку, продолжат демонтаж тротуарного покрытия и монтаж брусчатки.

Фото: акимат Алматы

4. От ул. Байзакова до ул. Галилея (по северной стороне) и от пр. Райымбека, 206 в/2 до пр. Райымбека, 206 (по южной стороне).

  • Продолжится монтаж поребриков.
  • Продолжится устройство под основания арычных лотков.
  • Продолжится монтаж арычных лотков.
  • Подготовят устройство основания под брусчатку.
  • Продолжат монтаж брусчатки.

Фото: акимат Алматы

Работы по монтажу, демонтажу и расчистке участка будут проходить до 2 июня.

5. Участок от пр. Райымбека, 225 (магазин ZETA) до ул. Вольная, 2а (по северной стороне).

Здесь продолжат монтаж тротуарного бордюра. А также:

• Произведут работы по демонтажу тротуарного асфальта.

• Произведут монтаж тротуарной плитки.

• Начнут монтаж арычных лотков и подземных арыков.

6. Участок по пр. Райымбека, 172 до пр. Райымбека, 176 (по южной стороне).

На этом участке начнется монтаж тротуарного бордюра и поребрика; демонтируют и монтируют бортовой камень проезжей части; начнется монтаж тротуарной бетонной плитки.

Фото: акимат Алматы

Таким образом здесь освобождают пространство для устройства пешеходных зон и озеленения. Работы по демонтажу и расчистке участка будут проходить до 2 июня.

"В связи с проведением ремонтных работ на проезжей части по пр. Райымбека (северная сторона), на участке от пр. Сейфуллина до ул. Бокейханова в период до 2 июня будет временно отключено уличное освещение. Отключение затронет прилегающие улицы: Гончарная, 2, Торетай и Аргымак", – сообщили в акимате.

Горожан просят соблюдать осторожность при передвижении в темное время суток.

Фото: акимат Алматы

7. Участок от пр. Райымбека, 150 до пр. Абылай хана, 20 (гимназия №147) (по южной стороне).

  • Демонтируют тротуарный поребрик, тротуарный асфальт. Произведут монтаж тротуарной брусчатки и устройство бортового камня.

Фото: акимат Алматы

Работы по демонтажу и расчистке участка будут проходить до 2 июня.

В апреле 2025 года в Алматы начали строить BRT на пр. Райымбека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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