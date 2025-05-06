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События

Пыльная буря, град и ливень: в ряде областей РК на 7 мая объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 19:55 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 7 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Актюбинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, юге, днем на юге, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, юге, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается гроза.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Ожидается гроза, днем на юге, востоке области град. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, востоке, юге, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15 м/с. На западе, севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе, юге, в центре в области Абай сохранится высокая пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

На западе Мангистауской области ожидается сильный дождь, днем град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, утром и днем на западе, юго-востоке, в центре области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Актау ожидается гроза.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза.

На северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. На западе, юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на востоке области ожидаются сильный дождь, град. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какой будет погода на майские праздники в Алматы, Астане и Шымкенте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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