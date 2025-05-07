Посмертно награждены казахстанские полицейские-герои, павшие при исполнении долга

В Министерстве внутренних дел Казахстана состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Об этом 7 мая 2025 года рассказали в пресс-службе МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Праздничное собрание объединило ветеранов, тружеников тыла, сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. С приветственным словом к присутствующим обратился министр внутренних дел Ержан Саденов.

"Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 80-летием Великой Победы! Эти священные даты символизируют мужество, честь и преданность Родине. Мы гордимся подвигами героев прошлого и с уважением относимся к тем, кто сегодня охраняет покой и безопасность граждан", – отметил министр.

Фото: polisia.kz

Среди награжденных – ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов. Столетний аксакал посвятил свою жизнь службе в органах внутренних дел.

Фото: polisia.kz

"Особое внимание в этот день было уделено сотрудникам полиции, героически погибшим при исполнении служебного долга. Посмертно награждены Жалелхан Мурымбаев и Иват Мумбаев. Государственные награды были вручены их родным". Пресс-служба МВД РК

Сержант милиции Иват Мумбаев начал службу в органах внутренних дел в 1990 году. В 1992 году он погиб от ножевого ранения при задержании трех правонарушителей в городе Уральске.

Капитан полиции Жалелхан Мурымбаев также вступил в ряды правоохранителей в 1990 году и служил в Восточно-Казахстанской области. В 2001 году он ценой собственной жизни спас пассажиров, оказавшихся в снежной ловушке.

Фото: polisia.kz

Завершилось мероприятие праздничным концертом, на котором в честь защитников Отечества выступили звезды казахстанской эстрады.

5 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев и вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.