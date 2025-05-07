Как проходит парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане – фоторепортаж

В Астане проходит военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. Посмотреть масштабное и зрелищное мероприятие пришли сотни человек, не только астанчане, но и жители других регионов страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для проведения мероприятия выбрали площадь Независимости у монумента "Қазақ елі". На этой площади собрались свыше 5 тыс. гостей.

Среди них – ветераны войны и труженики тыла, представители дипломатического корпуса и международных организаций, депутаты и общественные деятели, делегаты из всех регионов страны, а также представители общественных и ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотических клубов и многие другие.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для ветеранов, тружеников тыла, детей войны и высокопоставленных гостей организовали трибуны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Они до начала парада могли поговорить друг с другом и поделиться впечатлениями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Спасибо за уважение. У нас в роду не было долгожителей, а мне вот 93 года. Мне Бог дал. Желаю, чтобы не было войны. Казахстан с каждым годом развивается. Пусть будет мирная жизнь", – сказал труженик тыла Сагандык Кариполла.

На трибунах также Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев. В качестве почетного гостя приглашен Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся в эти дни с государственным визитом в нашей стране.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сам военный парад начался в 11:00. Прямую трансляцию ведут все республиканские телеканалы. В Астане и крупных городах страны центральные LED экраны настроены на получение сигнала прямо с этой площади.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

У нынешнего парада особое наполнение, поэтому он состоит из двух частей: исторической и современной. В исторической части будет оказано уважение подвигу наших предков.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В современной части будет продемонстрирована сила и мощь современной армии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Всего в параде принимают участие свыше 4 тыс. военнослужащих всех видов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. А также свыше 200 единиц вооружения и военной техники, 66 вертолетов и самолетов военной авиации.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Отметим, что в Великой Отечественной войне участвовало более 1 млн 200 тыс. казахстанцев. Каждого четвертого жителя республики направили в действующую армию, 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца.

Более 500 казахстанцев были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, 110 казахстанцев стали полными кавалерам ордена Славы, четыре казахстанца – дважды Героями Советского Союза.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты Почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов.

Президент Казахстана и Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы.

