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События

Парад в Астане: Токаев сделал общее фото с командирами воинских формирований

Парад в Астане: Токаев сделал общее фото с командирами воинских формирований, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 13:46 Фото: akorda.kz
Пресс-служба главы государства Касым-Жомарта Токаева 7 мая 2025 года поделилась видео и фотографиями, сделанными во время и после военного парада в Астане, посвященного 80-летию Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Кадры были опубликованы в среду в Telegram-канале Акорды.

Фото: akorda.kz

"Касым-Жомарт Токаев с командирами воинских формирований, участвовавших в параде", – говорится в описании к фото.

Также пресс-служба опубликовала видео выступления президента на военном параде.

Вместе с тем в Telegram-канале Акорды были опубликованы фотографии с ветеранами и военнослужащими, принявшими участие в военном параде.

Подробнее о том, как проходил 7 мая 2025 года парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане, можете узнать в нашем фоторепортаже.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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