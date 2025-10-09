#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев в Душанбе: прибытие во Дворец приемов и совместное фото участников саммита показала Акорда

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:15 Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана сегодня, 9 октября 2025 года, опубликовала еще видео и фотографии, сделанные во время визита Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды, глава государства прибыл во Дворец приемов в Душанбе для участия в саммите "Центральная Азия – Россия".

"Касым-Жомарта Токаева встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Затем было опубликовано совместное фото участников саммита "Центральная Азия – Россия".

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе. В международном аэропорту президента Казахстана встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Позднее глава государства провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
