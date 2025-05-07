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Общество

Сильная жара, ливни и туман: прогноз погоды в Казахстане на 8 мая

Сильная жара, ливни и туман: прогноз погоды в Казахстане на 8 мая, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:49 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, чего ожидать от погоды казахстанцам в предстоящий четверг, 8 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, лишь на востоке республики ожидается погода без осадков.

"С прохождением южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, градом, на северо-западе ожидаются сильные дожди... По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей и шквалом. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман. Днем в Алматинской, на юго-западе Жамбылской областей ожидается сильная жара".РГП "Казгидромет"

Также в Гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, в области Абай, на севере, в центре Алматинской, на юго-западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге, востоке, в центре Карагандинской областей, на западе, востоке, юге, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, юго-востоке, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – на западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской областей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:49
Палящая жара, дожди и град накроют Астану, Алматы и Шымкент 8-10 мая

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушатся похолодание и сильные дожди с градом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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