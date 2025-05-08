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События

Жамбылская область привлекла 120,5 млрд тенге инвестиций – итоги первого квартала

Жамбылская область, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 11:30 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В рамках запуска нового инвестиционного цикла по поручению главы государства в Жамбылской области ведется реализация ряда крупных инвестиционных проектов, охватывающих ключевые отрасли экономики региона.

За первый квартал 2025 года привлечено инвестиций на 120,5 млрд тенге, что на 37,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиционный портфель региона включает 82 проекта общей стоимостью 3,6 трлн тенге. Реализация этих проектов позволит создать более 10 тысяч рабочих мест.

В 2025 году планируется реализовать 30 инвестиционных проектов на сумму 175,2 млрд тенге с созданием 1500 рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В настоящее время реализуются крупные проекты таких компаний, как ТОО "ЕвроХим" (производство минеральных удобрений), ТОО "Qazaq Soda" (производство кальцинированной соды), ТОО "Altynalmas Reagents" (производство цианида натрия), ТОО "Шокпар – Гагаринское" (добыча золота), ТОО "Шагала Майнинг" (добыча меди).

Сотрудничество региона с компаниями "Total Eren" (Франция) и "Masdar" (ОАЭ) по строительству ветровых электростанций усилило международное партнерство в сфере зеленой энергетики.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

16 апреля текущего года ТОО "Yonggang Central Asia Iron And Steel" официально приступило к строительству металлургического завода, а ТОО "Fufeng Group" – предприятия по глубокой переработке кукурузы.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Дирекция "Zhambyl Invest" играет ключевую роль в привлечении и реализации инвестиционных проектов. Используя принцип "одного окна", дирекция предоставляет инвесторам поддержку на всех этапах проекта – от идеи до реализации.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Создавая благоприятные условия для бизнеса, Жамбылская область укрепляет свои позиции как привлекательное место для иностранных и отечественных инвесторов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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