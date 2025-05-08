Знамя Победы над Рейхстагом: как казахский офицер вошел в историю
Так, как сказано на сайте ведомства, первыми, кто водрузил красное знамя над главным зданием фашистской Германии, стали казахский офицер Рахымжан Кошкарбаев и рядовой-разведчик Григорий Булатов.
Рахымжан Кошкарбаев ушел на фронт в возрасте 18 лет и участвовал в форсировании рек Одер и Шпрее. В решающей битве за Берлин его взвод находился на передовой. Сперва они добрались до Королевской площади и "дома Гиммлера".
Именно там лейтенант Кошкарбаев получил исторически значимый приказ – водрузить Красное знамя над зданием Рейхстага.
Фото: gov.kz
Расстояние от "дома Гиммлера" до Рейхстага составляло всего 300 метров. Однако путь проходил по открытому пространству, и бойцам приходилось укрываться от шквального огня со всех сторон.
"Вместе с Григорием Булатовым они преодолели этот путь за 7,5 часов и в 18:30 30 апреля установили Красное знамя у входа в Рейхстаг".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК
За выдающийся подвиг Рахымжан Кошкарбаев был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, а также медалями "За отвагу" и "За взятие Берлина".
В 1999 году ему было присвоено звание "Халық қаһарманы" ("Народный герой").
После войны Рахымжан Кошкарбаев был избран депутатом Алматинского городского Совета народных депутатов. Он входил в состав Комитета ветеранов войны и президиума Казахского отделения Общества советско-германской дружбы.
О своих воспоминаниях он написал две книги: "Знамя Победы" и документальную повесть "Шторм: 1410-й день".
Материал по теме
Zakon.kz собрал истории солдат и офицеров, медиков и партизан, тружеников тыла и детей войны. Каждая история – уникальное свидетельство подвига и самоотверженности нашего героического народа.
Ранее мы рассказывали другой интересный факт. Мало кто знает, что на территории Казахстана проходили боевые действия. Пострадали жители самого запада страны, ныне Бокейординского района Западно-Казахстанской (в то время – Уральской) области.