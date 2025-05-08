Знамя Победы над Рейхстагом: как казахский офицер вошел в историю

30 апреля 1945 года над Рейхстагом развевалось Знамя Победы – исторический момент, предвещавший победу над фашизмом. В Министерстве культуры и информации Казахстана рассказали интересные факты об этом событии, сообщает Zakon.kz.

Так, как сказано на сайте ведомства, первыми, кто водрузил красное знамя над главным зданием фашистской Германии, стали казахский офицер Рахымжан Кошкарбаев и рядовой-разведчик Григорий Булатов.

Рахымжан Кошкарбаев ушел на фронт в возрасте 18 лет и участвовал в форсировании рек Одер и Шпрее. В решающей битве за Берлин его взвод находился на передовой. Сперва они добрались до Королевской площади и "дома Гиммлера".

Именно там лейтенант Кошкарбаев получил исторически значимый приказ – водрузить Красное знамя над зданием Рейхстага.

Фото: gov.kz

Расстояние от "дома Гиммлера" до Рейхстага составляло всего 300 метров. Однако путь проходил по открытому пространству, и бойцам приходилось укрываться от шквального огня со всех сторон.

"Вместе с Григорием Булатовым они преодолели этот путь за 7,5 часов и в 18:30 30 апреля установили Красное знамя у входа в Рейхстаг". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

За выдающийся подвиг Рахымжан Кошкарбаев был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, а также медалями "За отвагу" и "За взятие Берлина".

В 1999 году ему было присвоено звание "Халық қаһарманы" ("Народный герой").

После войны Рахымжан Кошкарбаев был избран депутатом Алматинского городского Совета народных депутатов. Он входил в состав Комитета ветеранов войны и президиума Казахского отделения Общества советско-германской дружбы.

О своих воспоминаниях он написал две книги: "Знамя Победы" и документальную повесть "Шторм: 1410-й день".

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