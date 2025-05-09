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События

Грандиозный салют ко Дню Победы прогремел в Астане

Грандиозный салют ко Дню Победы , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 22:10 Фото: Zakon.kz
В Астане 9 мая 2025 года запустили праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с двух локаций – Ботанический сад и возле моста "Атырау", передает корреспондент Zakon.kz.

На каждой из локаций было произведено порядка четырех тысяч выстрелов.

Фото: Zakon.kz

Ни проливной дождь, ни грозовое небо не смогли помешать столичным жителям – у Ботанического сада собралось множество людей, чтобы увидеть праздничный фейерверк. 

Ранее в акимате сообщали, что праздничный фейерверк организован за счет спонсорских средств. 

7 мая 2025 года в Астане состоялся военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. Посмотреть масштабное и зрелищное мероприятие пришли сотни человек, не только астанчане, но и жители других регионов страны. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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