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События

МЧС Казахстана получило второй самолет для оперативного реагирования – фото

самолет для нужд МСЧ РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 15:38 Фото: gov.kz/МЧС РК
В Атырау встретили второй самолет L 410 для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Кадрами торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового борта поделились в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Первый современный самолет для спецопераций казахстанских спасателей в рамках обновления воздушного парка появился месяц назад.

Фото: МЧС РК

Эти многофункциональные самолеты позволят работать в самых экстремальных условиях. Их планируют использовать для мониторинга, перевозки гуманитарных грузов и личного состава, а также эвакуации пострадавших. Воздушное судно оборудовано всем необходимым для транспортировки пациентов с тяжелыми и инфекционными заболеваниями.

"Глава МЧС РК Чингис Аринов подчеркнул важность пополнения авиационного парка для повышения мобильности спасательных подразделений и скорости реагирования на чрезвычайные ситуации. Особенно актуальным это становится для таких приграничных и нефтедобывающих регионов, как Атырауская область, где оперативность действий напрямую влияет на безопасность людей и объектов инфраструктуры".МЧС РК

Отмечается, что L 410 станет частью авиационного парка АО "Казавиаспас" МЧС Казахстана. На базе компании будет создано 20 авиаотрядов, которые покроют всю территорию страны по принципу "север-юг, запад-восток".

Фото: МСЧ РК

Ожидается, что в ближайшее время в Казахстан поступят еще два новых самолета, что позволит укрепить потенциал спасательной авиации.

Самолет вмещает до 19 пассажиров или до 1800 кг груза, может выполнять посадку на неподготовленных площадках и функционирует в широком диапазоне температур – от -50 до +50°C. Это делает его незаменимым в условиях сложного рельефа и сурового климата.

"Модель также адаптирована для санитарной авиации. На борту установлены современные носилки и системы для перевозки тяжелобольных пациентов. При необходимости самолет может быть дополнительно оснащен медицинской техникой для поддержания жизненно важных функций во время полета. Все необходимое оборудование уже передано в распоряжение МЧС", – говорится в информации.

Фото: МЧС РК

Вместе с тем в ближайшее время при поддержке акимата Атырауской области начнется строительство ангара для его хранения и технического обслуживания. Регион также примет участие в обеспечении экипажа комфортными условиями для работы и отдыха.

До ввода в эксплуатацию казахстанский экипаж прошел обучение в Чехии – в учебном центре при производителе самолета. Программа подготовки включала как летную часть, так и техническое обслуживание воздушного судна.

Фото: МЧС РК

Ранее стало известно, что Постановлением правительства от 14 апреля 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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