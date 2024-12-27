Крушение самолета в Актау: новыми тяжелыми кадрами поделились в МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 27 декабря опубликовало новые кадры с моментом падения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.

На видео, помимо страшных кадров падения и возгорания самолета, также собраны впечатляющие моменты спасательной операции. Ролик отображает всю трагичность произошедшего и ответственность, возложенную на спасателей.





25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.