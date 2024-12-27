Крушение самолета в Актау: новыми тяжелыми кадрами поделились в МЧС
Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 27 декабря опубликовало новые кадры с моментом падения самолета в Актау, сообщает Zakon.kz.
На видео, помимо страшных кадров падения и возгорания самолета, также собраны впечатляющие моменты спасательной операции. Ролик отображает всю трагичность произошедшего и ответственность, возложенную на спасателей.
25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.
Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.
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