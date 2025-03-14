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Происшествия

36-летний майор полиции погиб во время учений в Карагандинской области

36-летний майор полиции погиб во время учений в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 17:54 Фото: Instagram/sadenov_online
Сотрудник Департамента полиции Карагандинской области Алдан Алиев погиб при проведении учебно-тренировочных мероприятий. Об этом 14 марта 2025 года рассказал министр внутренних дел РК Ержан Саденов, сообщает Zakon.kz.

Глава МВД выразил соболезнования.

"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудника Департамента полиции Карагандинской области майора полиции Алиева А., погибшего в результате несчастного случая, произошедшего при проведении учебно-тренировочных мероприятий", – написал Ержан Саденов в Instagram в пятницу.

Он заверил, что МВД окажет всю необходимую поддержку семье погибшего.

"На место происшествия направлена комиссия во главе с моим заместителем. Ход расследования находится на контроле", – заключил Ержан Саденов.

Вместе с тем руководство ДП Карагандинской области, Совет ветеранов и личный состав выражают искренние соболезнования семье и близким старшего инспектора учебно-тренировочного взвода.

12 февраля 2025 года сообщалось, что полицейский погиб в Жамбылской области. Позднее Абай Ушкемпир был посмертно награжден медалью МВД.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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