36-летний майор полиции погиб во время учений в Карагандинской области
Фото: Instagram/sadenov_online
Сотрудник Департамента полиции Карагандинской области Алдан Алиев погиб при проведении учебно-тренировочных мероприятий. Об этом 14 марта 2025 года рассказал министр внутренних дел РК Ержан Саденов, сообщает Zakon.kz.
Глава МВД выразил соболезнования.
"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудника Департамента полиции Карагандинской области майора полиции Алиева А., погибшего в результате несчастного случая, произошедшего при проведении учебно-тренировочных мероприятий", – написал Ержан Саденов в Instagram в пятницу.
Он заверил, что МВД окажет всю необходимую поддержку семье погибшего.
"На место происшествия направлена комиссия во главе с моим заместителем. Ход расследования находится на контроле", – заключил Ержан Саденов.
Вместе с тем руководство ДП Карагандинской области, Совет ветеранов и личный состав выражают искренние соболезнования семье и близким старшего инспектора учебно-тренировочного взвода.
12 февраля 2025 года сообщалось, что полицейский погиб в Жамбылской области. Позднее Абай Ушкемпир был посмертно награжден медалью МВД.
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