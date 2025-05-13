Удочеренные американкой девочки из Караганды через 20 лет прилетели в Казахстан

12 мая девушки из Казахстана, удочеренные 20 лет назад американской семьей, прилетели в Астану, сообщает Zakon.kz.

Девушки приехали вместе с приемной матерью Шерон, которая удочерили пять девочек из Казахстана, передает "Хабар". На протяжении нескольких недель бывшие карагандинки, а теперь уже гражданки США, поближе познакомятся со страной, где они родились и узнают о своих корнях.

"Очень приятно и необычно оказаться здесь. Я увиделась с сестрой, которую не видела 19 лет. Нас встретили по казахским традициям. Вспомнила вкус баурсаков", – поделилась первыми эмоциями Суйкимды Коллинс.

В этом месяце Казахстан запускает новые авиарейсы в 10 стран, а при выдаче новых паспортов у казахстанцев будут изымать старые.