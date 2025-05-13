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События

Казахстанцы обошли США, Японию и Китай на олимпиаде по химии

Казахстанцы, школьники, США, Япония, Китай, олимпиада, химия, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:19 Фото: pixabay
В Бразилии завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Казахстанские школьники показали один из лучших результатов среди 40 стран-участниц, завоевав 11 медалей и обойдя сильнейшие сборные мира, включая команды США, Японии, Китая и стран Европы, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Министерства просвещения, в состав сборной вошли учащиеся 10-11-х (12-х) классов – победители республиканской олимпиады по химии 2024-2025 учебного года.

"Особое признание получил ученик 10-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области Мендигали Калдыбай, удостоенный специального приза Award for the Best Score in the Practical Exam за лучший результат в практическом туре".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Серебряные медали завоевали:

  • Данияр Базарбай – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Актюбинской области;
  • Мендигали Калдыбай – ученик 10-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области;
  • Ансар Жақсылыков – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Актюбинской области;
  • Арен Тенизбаев – ученик 10-го класса лицея-интерната №9 "Білім-Инновация" Кызылординской области;
  • Санжар Калиакбар – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Карагандинской области;
  • Кали Абильмансур – ученик 10-го класса НИШ ФМН г. Астаны;
  • Райымбек Габдолла – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области;

Бронзовые медали:

  • Айзере Женисханова – ученица 10-го класса НИШ ФМН г. Усть-Каменогорска;
  • Нуркожа Умарбаев – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области;
  • Ярослава Кравчук – ученица 11-го класса школы-лицея для одаренных детей №8 г. Павлодара;
  • Алихан Серикулы – ученик 11-го класса школы "HaileyburyAlmaty" г. Алматы.

Международная Менделеевская олимпиада считается одним из важнейших этапов подготовки национальных сборных к Международной олимпиаде по химии (IChO), которая пройдет с 5 по 14 июля 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 10:19
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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