Казахстанцы обошли США, Японию и Китай на олимпиаде по химии
Так, по данным Министерства просвещения, в состав сборной вошли учащиеся 10-11-х (12-х) классов – победители республиканской олимпиады по химии 2024-2025 учебного года.
"Особое признание получил ученик 10-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области Мендигали Калдыбай, удостоенный специального приза Award for the Best Score in the Practical Exam за лучший результат в практическом туре".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Серебряные медали завоевали:
- Данияр Базарбай – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Актюбинской области;
- Мендигали Калдыбай – ученик 10-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области;
- Ансар Жақсылыков – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Актюбинской области;
- Арен Тенизбаев – ученик 10-го класса лицея-интерната №9 "Білім-Инновация" Кызылординской области;
- Санжар Калиакбар – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Карагандинской области;
- Кали Абильмансур – ученик 10-го класса НИШ ФМН г. Астаны;
- Райымбек Габдолла – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области;
Бронзовые медали:
- Айзере Женисханова – ученица 10-го класса НИШ ФМН г. Усть-Каменогорска;
- Нуркожа Умарбаев – ученик 11-го класса лицея-интерната "Білім-Инновация" Мангистауской области;
- Ярослава Кравчук – ученица 11-го класса школы-лицея для одаренных детей №8 г. Павлодара;
- Алихан Серикулы – ученик 11-го класса школы "HaileyburyAlmaty" г. Алматы.
Международная Менделеевская олимпиада считается одним из важнейших этапов подготовки национальных сборных к Международной олимпиаде по химии (IChO), которая пройдет с 5 по 14 июля 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее мы сообщали, что юные изобретатели из Казахстана придумали, как сделать воду безопасной. Восьмиклассники Ильяс Закиров и Диас Дастанов из городской многопрофильной казахской школы-гимназии Аягозского района разработали эффективный фильтр для воды из подручных материалов. Это устройство может использоваться в случае наводнений, землетрясений или перебоев в системе водоснабжения как средство экстренной помощи.