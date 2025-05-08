Юные изобретатели из Казахстана придумали, как сделать воду безопасной
Так, восьмиклассники Ильяс Закиров и Диас Дастанов из городской многопрофильной казахской школы-гимназии Аягозского района разработали эффективный фильтр для воды из подручных материалов.
Это устройство может использоваться в случае наводнений, землетрясений или перебоев в системе водоснабжения как средство экстренной помощи.
Юные изобретатели обратили внимание на то, что талая и дождевая вода весной часто уходит впустую. Они предложили очищать такую воду с помощью фильтра и использовать ее как временный источник питьевой воды. Фильтр подходит для бытового применения, на стройках и в чрезвычайных ситуациях.
Фото: пресс-служба Управления образования области Абай
Устройство состоит из доступных компонентов: пластиковая бутылка, песок, мелкие и крупные камни, активированный уголь, вата.
К примеру, каждый слой выполняет свою функцию: камни очищают от ила, уголь устраняет запах и привкус, песок задерживает бактерии и органику, а вата фильтрует мельчайшие частицы.
По расчетам ребят, фильтр позволяет экономить до 48% воды.
Научный руководитель проекта – Кантжан Бастосова. По ее словам, Ильяс и Диас успешно объединяют интерес к экологии и IT и в будущем намерены продолжать разработку прикладных решений для использования в условиях ЧС.
"Мы постарались сделать фильтр таким, чтобы каждый человек мог использовать его самостоятельно в экстренной ситуации. Хотели доказать, что даже из простых вещей можно создать полезное устройство", – говорят школьники.
Их работа вошла в десятку лучших на региональном чемпионате по робототехнике. В настоящее время учащиеся работают над тем, чтобы интегрировать в фильтр ІТ-компоненты и превратить его в полноценный прикладной продукт.
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