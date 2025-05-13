43-градусная жара и пыльная буря: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 14 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, севере области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается временами сильный дождь, град. Ожидается гроза Ветер северо-западный днем порывы 18 м/с.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.



В Астане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем 14, сутки 15-16 мая в области Жетысу ожидается ветер юго-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 14-16 мая днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. 14-16 мая на севере, западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 14-16 мая ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе Актюбинской области ожидается гроза, град. Ветер восточный с переходом на южный днем порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Актобе ветер восточный с переходом на южный днем порывы 15-20 м/с.



Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-43 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.



На западе, севере, юге области Абай сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.



На севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, днем град. На западе, севере области гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на юге, востоке ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидаются гроза, днем град. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе, юге востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем 15-20 м/с.



На западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. 15 мая днем на западе, юге, востоке области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе Атырауской области временами ожидается сильный дождь, днем град. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. 14-16 мая днем в области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 14-16 мая сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что погода без осадков в предстоящую среду, 14 мая 2025 года, ожидается лишь в центре и на юге Казахстана.

