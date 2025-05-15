У казахстанца арестовали земли, торговый дом, сауну и машину на 200 млн тенге: в чем его обвиняют

В Западно-Казахстанской области руководителя кредитного товарищества обвиняют в хищении субсидий на сумму 150,7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 15 мая 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство, на сумму 126,7 млн тенге.

"В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота. Кроме того, путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы". Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств", – сообщили в АФМ.

Получая указанные деньги подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, и оформил недвижимость на родственника.

В рамках расследования с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого стоимостью 198 млн тенге: два земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки Exeed LX.

Мужчина взят под стражу.

13 мая сообщалось, что в Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер". В рамках дела арестовали 47 машин и земли на миллиард тенге.