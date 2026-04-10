Сбежал за границу, но его вернули: подозреваемого в хищении 4 млрд доставили в Казахстан

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии посольства Казахстана в Грузии экстрадировали на родину гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению Генпрокуратуры за 10 апреля 2026 года, его подозревают в хищении вверенных денежных средств путем растраты в особо крупном размере.

Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, без применения норм государственных закупок, заключило заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования.

"В результате преступных действий государству в лице АО "Транстелеком" причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Уже в марте 2026 года его задержали в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

В Генпрокуратуре уточнили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Немного ранее мы рассказывали, что 3 млрд тенге и 1,3 млн долларов конфискованы по громкому делу о хищении субсидий в Костанае. Читайте подробнее об этом тут.