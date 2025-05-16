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События

Ерлан Карин: При подаче заявок в ЮНЕСКО не должно быть соревновательного подхода

Карин Ерлан, госсоветник , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 12:22 Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 мая 2025 года, под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания обсуждены приоритеты и планы по развитию взаимодействия с ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В своем выступлении Ерлан Карин акцентировал внимание на важности международного сотрудничества.

"Важным направлением нашей работы должны стать вопросы по укреплению международного сотрудничества и кооперации. Потому что есть множество природных и культурных объектов, являющихся всеобщим достоянием как Казахстана, так и соседних стран. При подаче заявок в ЮНЕСКО не должно быть соревновательного подхода. Главной задачей является сохранение историко-культурного наследия всех стран региона", – сказал Карин.

23 апреля 2025 года министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева рассказала, что Казахстан претендует на включение 11 новых объектов в список ЮНЕСКО к 2026 году.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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