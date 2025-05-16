Ерлан Карин: При подаче заявок в ЮНЕСКО не должно быть соревновательного подхода

Сегодня, 16 мая 2025 года, под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания обсуждены приоритеты и планы по развитию взаимодействия с ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В своем выступлении Ерлан Карин акцентировал внимание на важности международного сотрудничества.

"Важным направлением нашей работы должны стать вопросы по укреплению международного сотрудничества и кооперации. Потому что есть множество природных и культурных объектов, являющихся всеобщим достоянием как Казахстана, так и соседних стран. При подаче заявок в ЮНЕСКО не должно быть соревновательного подхода. Главной задачей является сохранение историко-культурного наследия всех стран региона", – сказал Карин.

23 апреля 2025 года министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева рассказала, что Казахстан претендует на включение 11 новых объектов в список ЮНЕСКО к 2026 году.