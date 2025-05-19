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События

Опасная погода: почти во всех областях синоптики объявили штормовое предупреждение

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 20:35 Фото: unsplash
В 16 областях Казахстана на 20 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный с переходом на западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный 15-20 м/с. 

На севере, юге Жамбылской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, на юге области 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

20-21 мая на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), на юге высокая пожарная опасность (4-й класс). В Шымкенте 20-21 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). 

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке области Абай ожидается туман. На северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, утром и днем порывы 15 м/с.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке области 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

20-22 мая на западе, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 20-22 мая сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 20 мая 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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