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Общество

Антициклон накроет Казахстан 20 мая

Антициклон накроет Казахстан 20 мая, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 17:56 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 20 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории страны.

"Только на западе, северо-западе Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, в центре, на востоке в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

Также в гидрометцентре проинформировали, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке Атырауской, на западе, в центре Алматинской областей, на юге, востоке области Жетысу, на севере области Улытау;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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