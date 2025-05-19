Антициклон накроет Казахстан 20 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 20 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории страны.

"Только на западе, северо-западе Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, в центре, на востоке в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

Также в гидрометцентре проинформировали, что ожидается:

высокая пожарная опасность – на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке Атырауской, на западе, в центре Алматинской областей, на юге, востоке области Жетысу, на севере области Улытау;

– на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке Атырауской, на западе, в центре Алматинской областей, на юге, востоке области Жетысу, на севере области Улытау; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 20 по 22 мая 2025 года.