Слишком много трагедий: МВД обратилось к казахстанцам

В стране началось оперативно-профилактическое мероприятие "Внимание – дети!", направленное на безопасность несовершеннолетних на дорогах, передает Zakon.kz.

Как отмечают в Министерстве внутренних дел, ситуация с ДТП с участием детей вызывает тревогу.

Ежегодно на дорогах погибают более 300 детей, свыше 4 тысяч получают травмы. По данным, озвученным 20 мая 2025 года, только за первые четыре месяца этого года в Казахстане зарегистрировано более 2 тысяч таких аварий. В результате 67 детей погибли, около 3 тысяч получили травмы.

"Один из недавних случаев произошел в Алматинской области. Водитель иномарки сбил ученицу второго класса. Девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. К счастью, она выжила, но получила травмы", – передают в ведомстве.

Впереди летние каникулы. Это период, когда дети больше времени проводят на улице. В связи с этим полиция просит родителей быть внимательнее, а всех взрослых – не оставаться равнодушными.

"Мы должны объединить усилия, чтобы защитить детей. Важно не только предупреждать аварии, но и учить детей безопасному поведению на дороге", – отметила старший инспектор Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблеме детской безопасности на дорогах.

"Воспитать у ребенка внимательность на дороге – наша общая задача. Берегите себя и своих близких. Будьте осторожны за рулем", – добавила Актоты Боранова.

Ранее мы рассказывали о том, что МВД Казахстана уже поднимало тему детской безопасности на дорогах.