Обстановка сложная, люди растеряны: казахстанцы рассказали, как обстоят дела в обесточенных странах

Вчера стало известно о массовом отключении электричества по всей Европе. Zakon.kz связался с казахстанцами, находящимися в пострадавших от блэкаута Испании и Португалии, чтобы узнать, какова ситуация сейчас.

Всем выйти из сумрака

Ранее СМИ сообщали, что в Испании и Португалии парализован транспорт, не работают светофоры и связь.

В стороне от потрясения не остались также Франция, Андорра, Нидерланды и Бельгия.

Иностранные журналисты, описывая последствия глобального отключения, предполагали: "идти к свету" придется еще как минимум часов 10. При этом причины коллапса не назывались. Разве что некоторые издания грешили на повреждение высоковольтных линий, а то и кибератаку.

Позже поступили тревожные новости из Мадрида – столицы Испании. Так, мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда, опасаясь возможных беспорядков на улицах, обратился за помощью к военным. Власти были всерьез взволнованы ситуацией с безопасностью, которая может обостриться, если к вечеру электричество не восстановят.

В итоге премьер-министр Испании и вовсе объявил чрезвычайное положение в Андалусии, Эстремадуре и Мадриде.

Вместе с тем президент страны призвал граждан избегать ненужных поездок, ограничить использование мобильных телефонов короткими звонками и не перегружать экстренные службы.

Тогда же появилась версия: масштабные отключения света в Испании вызваны перепадом потока энергии.

Сегодня ответственность за блэкаут возложили на некое "редкое атмосферное явление".

"Особенно остро понимаешь, насколько мы зависим от электричества и связи"

Живущая в Валенсии казахстанка Диана Абдуллаева в беседе с Zakon.kz призналась: вчерашний день для испанцев выдался стрессовым.

"Отключение произошло внезапно, без предупреждений. У нас электричества не было почти весь день, и ситуация все это время оставалась неопределенной. К десяти вечера вроде бы дали свет, но буквально через пять минут снова все отключилось. В итоге электричество вернули только глубокой ночью", – рассказала женщина.

По ее словам, на данный момент свет хоть и есть, но на стабильность подключения рассчитывать не приходится. Поэтому местные опасаются повторных скачков, а многие даже стараются не пользоваться бытовыми приборами без острой нужды.

Из дома, впрочем, тоже лучше не выходить, продолжает собеседница.

"Сегодня дети должны были пойти в школу – это был первый день после пасхальных каникул. Но занятия отменили. В школах нет нормальных условий, и никто не может гарантировать безопасность. По городу передвигаться тоже сложно: метро работает с перебоями, электрички почти не ходят, автобусы задерживаются. Много людей просто не смогли добраться до работы. Самое удивительное, что даже в нашей Tesla не работал Starlink – он обычно ловит везде, даже в самых глухих местах, а тут не смог подключиться. Мы даже не смогли дозвониться до родных – связи не было ни мобильной, ни интернета. Это было особенно тревожно – чувствовать себя буквально отрезанными от мира".

Тем не менее Абдуллаева старается отслеживать материалы СМИ. В них пишут, что сбой затронул всю Пиренейскую часть Испании, Португалию, Андорру и юг Франции. И называют отключение "крупнейшим за последние годы".

"Причины до конца не ясны. Версию кибератаки вроде бы исключили. Правительство созвало Совет национальной безопасности, а в восьми автономных сообществах – включая Валенсию – взяло ситуацию под контроль. Обстановка остается сложной. Люди растеряны. Мы все надеемся, что это был единичный случай, но ощущение хрупкости системы остается. Об этом говорят и власти, что могут дать повторные отключения. Сейчас особенно остро понимаешь, насколько мы зависим от электричества и связи". Диана Абдуллаева

Прогнозы другой нашей соотечественницы Рашиды Тыливалдиевой куда более оптимистичны. Она находится в португальском городе Порту, что неподалеку от Лиссабона, и вчера тоже испытала последствия вынужденного отказа от благ цивилизации:

"Сидели около девяти часов без света и сотовой связи. Говорят, что у кого-то вода была в других регионах, но в Порту не было. Я ходила в общественную больницу два раза, чтобы подключиться хоть как-то к сети, уведомить коллег по работе и близких. Это было единственное место, где работал интернет. Суеты не было. Магазины все закрыли после обеда. Люди скупали воду на заправках и кафе. На дорогах было мало машин, так как светофоры не работали, но все достаточно аккуратно ездили и пропускали друг друга".

На данный момент, уточняет Рашида, все вернулось на круги своя. Проблем с водой, светом, интернетом, транспортом и техникой нет.