Солдат-срочник скончался от молниеносной формы менингита в Аягозе

19 мая 2025 года в центральной районной больнице города Аягоза скончался военнослужащий срочной службы от гипертоксической (молниеносной) формы бактериального менингита, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК, 16 мая вечером солдата госпитализировали в Военный госпиталь Аягоза с жалобами на недомогание и повышенную температуру тела.

"После первичного осмотра и назначения лечения его состояние не улучшилось. 17 мая были проведены дополнительные обследования, включая УЗИ и КТ, по результатам которых пациента перевели в центральную районную больницу Аягоза для дальнейшего лечения. 18 мая состояние военнослужащего резко ухудшилось. Несмотря на усилия медицинских специалистов и интенсивную терапию в реанимационном отделении, спасти его не удалось", – сообщили в ведомстве.

Солдат был призван на срочную службу 25 апреля 2025 года из Северо-Казахстанской области. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

Командование Сухопутных войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

В начале 2025 года в Жетысуской области скончался 18-летний солдат срочной службы Дастан Курманбек. Во время полевых учебных занятий по боевой подготовке он получил ранение в грудь.