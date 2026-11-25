Необычный акцент на джинсах: стилист обратил внимание на новый тренд

Фото: Telegram/Александр Рогов

Известный стилист и ведущий телешоу "Модный приговор" Александр Рогов назвал новый модный тренд – джинсы с меховой отделкой по низу брючин, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что мода постепенно отходит от джинсов с перьями и стразами, уступая место меховым манжетам. "Перья и стразы на джинсах мы уже пережили и теперь в моду вошла меховая оторочка или меховые "кафы" по низу джинсов", – написал эксперт. Ранее стилист поделился необычными идеями макияжа.

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