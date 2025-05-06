Фотографии лучших курток на межсезонье опубликовал известный стилист

Известный стилист Александр Рогов назвал лучшую куртку на межсезонье, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал пост в Telegram.





"Куртка-парка – идеальный демисезонный предмет гардероба: сочетает в себе комфорт, функциональность и стиль. Можно выбрать варианты из хлопка, тафты или кожи. Самое актуальное сочетание с паркой в 2025 году – это с нарядным платьем или юбкой!" – написал Рогов.

Ранее известный стилист назвал трендовый материал весны-2025.