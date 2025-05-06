Фотографии лучших курток на межсезонье опубликовал известный стилист
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист Александр Рогов назвал лучшую куртку на межсезонье, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал пост в Telegram.
"Куртка-парка – идеальный демисезонный предмет гардероба: сочетает в себе комфорт, функциональность и стиль. Можно выбрать варианты из хлопка, тафты или кожи. Самое актуальное сочетание с паркой в 2025 году – это с нарядным платьем или юбкой!" – написал Рогов.
Ранее известный стилист назвал трендовый материал весны-2025.
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