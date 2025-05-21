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События

В Алматы в продаже нашли поддельные смартфоны известной марки

коллаж с коробками телефонов , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:27 Фото: Министерство юстиции
На одном из крупных торговых рынков Алматы торговали поддельными смартфонами Xiaomi, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 мая 2025 года рассказали в Министерстве юстиции.

"На основании заявления представителя компании Xiaomi Inc. на одном из крупных торговых рынков Алматы органами юстиции успешно проведены внеплановые проверки и выявлены факты незаконного использования таких товарных знаков как Xiaomi, Redmi и mi. По итогам мероприятий изъято более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 миллионов тенге", – сказано в сообщении.

В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд. 

С 25 марта 2025 года в Казахстане начал работать приказ о верификации мобильных устройств. До 25 июня любой человек может бесплатно зарегистрировать до двух телефонов, если, например, привез их из-за границы или просто не включал ранее. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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