В Алматы в продаже нашли поддельные смартфоны известной марки

На одном из крупных торговых рынков Алматы торговали поддельными смартфонами Xiaomi, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 мая 2025 года рассказали в Министерстве юстиции.

"На основании заявления представителя компании Xiaomi Inc. на одном из крупных торговых рынков Алматы органами юстиции успешно проведены внеплановые проверки и выявлены факты незаконного использования таких товарных знаков как Xiaomi, Redmi и mi. По итогам мероприятий изъято более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 миллионов тенге", – сказано в сообщении.

В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд.

С 25 марта 2025 года в Казахстане начал работать приказ о верификации мобильных устройств. До 25 июня любой человек может бесплатно зарегистрировать до двух телефонов, если, например, привез их из-за границы или просто не включал ранее.