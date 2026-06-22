В центре Алматы снесли известный рынок

Крупный торговый рынок снесли в центре Алматы. Представители администрации города назвали причину, сообщает Zakon.kz.

Управление градостроительного контроля города Алматы сообщило о сносе незаконного рынка "Береке", который располагался по улице Гоголя, 173.

"Собственником торговые площади были возведены за отсутствием разрешительных документов. В ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений", – говорится в сообщении администрации города.

В акимате уточнили, что демонтаж рынка произошел по решению суда.

"Ввиду неисполнения требований предписания управлением был подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд на демонтаж незаконных строений. Суд принял решение о сносе самовольно возведенных торговых помещений, после чего решение суда поступило на исполнение в Департамент юстиции", – рассказали в городском акимате.

Фото: акимат Алматы

Собственник добровольно произвел демонтаж строений во исполнение решения суда первой инстанции.

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