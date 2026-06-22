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События

В центре Алматы снесли известный рынок

Управление градостроительного контроля города Алматы сообщило о сносе, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 18:52 Фото: акимат Алматы
Крупный торговый рынок снесли в центре Алматы. Представители администрации города назвали причину, сообщает Zakon.kz.

Управление градостроительного контроля города Алматы сообщило о сносе незаконного рынка "Береке", который располагался по улице Гоголя, 173.

"Собственником торговые площади были возведены за отсутствием разрешительных документов. В ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений", – говорится в сообщении администрации города.

В акимате уточнили, что демонтаж рынка произошел по решению суда.

"Ввиду неисполнения требований предписания управлением был подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд на демонтаж незаконных строений. Суд принял решение о сносе самовольно возведенных торговых помещений, после чего решение суда поступило на исполнение в Департамент юстиции", – рассказали в городском акимате.

незаконный рынка Береке, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 18:52

Фото: акимат Алматы

Собственник добровольно произвел демонтаж строений во исполнение решения суда первой инстанции.

Ранее стало известно, что штраф до 8,6 млн тенге или тюрьма светит некоторым жителям южной столицы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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