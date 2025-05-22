В зоопарке Алматы появились новые жители с "маскировкой"
Фото: Instagram/almatyzoo
Администрация зоопарка Алматы выступила с хорошей новостью. Как оказалось, сразу две пары полярных волков стали родителями. Специалисты поделились подробностями и показали фото подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.
Так, известно, что у самца Бита и самки Скади волчата родились 3 мая. У пары Сэм и Бакара – 28 апреля.
Первые дни заботливые волчицы прятали малышей в укрытиях, но сейчас щенки начали самостоятельно выходить наружу.
Далее в зоопарке поделились интересной информацией:
"Щенки полярных волков рождаются серыми или коричневыми – такой окрас помогает им лучше прятаться в тени и защищаться от хищников. По мере взросления они меняют окраску, становясь похожими на родителей – снежно-белыми, чтобы сливаться с зимним пейзажем".
Кроме того, в зоопарке Шымкента у пары филинов появился птенец.
"Сейчас ему уже 1 месяц. Птенец находится вместе с мамой в гнезде. Сотрудники ежедневно наблюдают и внимательно следят за его состоянием. Кормление проходит хорошо, развитие стабильное".Пресс-служба зоопарка Шымкента
При рождении пух был светлым и очень мягким. Сейчас он постепенно меняется и приобретает окраску взрослых филинов – это естественный процесс для этих птиц.
"Стоит отметить, что размножение филинов в зоопарке – явление очень редкое. Поэтому появление этого птенца – большое достижение".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Днем ранее администрация зоопарка Алматы опубликовала познавательный ролик. Тогда специалисты развеяли очередной миф, касающийся носорогов.
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