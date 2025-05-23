Представители общественности поддержали план развития горнолыжных курортов Алматы

Премьер-министр Олжас Бектенов совершил облет территории Алматинского горного кластера и провел совещание по вопросам дальнейшего развития с участием руководства ответственных госорганов и организаций, представителей отечественного, международного экспертного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с презентацией о планах по развитию горного туризма выступили аким Алматы Ерболат Досаев, председатель правления АО НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин, представители мировых компаний-лидеров горнолыжной индустрии: партнер Horwath HTL (США) Синиша Топалович, генеральный директор Stem International (Франция) Винсент Тассар, президент PGI management (Андорра) Жоан Виладомат.

Фото: primeminister.kz

​Так, как отмечает пресс-служба главы правительства, в целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан Мастер-план, в соответствии с которым определены 3 перспективные зоны от Тургеня до Каскелена – восточная, центральная и западная.

Имеются перспективы развития от 300 до 700 км горнолыжных трасс с инфраструктурой мировых стандартов и доступностью для населения. Только в центральной зоне планируется увеличение количества подъемников с 16 до 58. В результате данных мер ожидается повышение пропускной способности в 5,6 раза – с 6 до 34 тыс. человек в день, создание более 10 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что Алматинский горный кластер к 2029 году станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом в Центральной Азии.

Партнер американской компании Horwath HTL Синиша Топалович отметил, что реализация Мастер-плана позволит превратить Алматы в круглогодичное направление для горного туризма, сопоставимое с ведущими мировыми курортами.

Стратегическая цель – формирование уникального туристического бренда Almaty Mountains Destination, объединяющего природу, досуг, спорт и культуру. Одним из ключевых направлений является создание знаковых туристических объектов, развитие системы канатных дорог, гостиничной и спортивной инфраструктуры.

​Также премьер-министр ознакомился с планами по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка.

Генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено развитию летней инфраструктуры – формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта.

Планируется внедрение стандартов устойчивого развития, включая использование возобновляемых источников энергии и цифровой мониторинг окружающей среды.

Кроме того, президент компании PGI Management Жоан Виладомат представил концепцию Almaty Superski – горнолыжного курорта, включающего в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км. Реализация проекта позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.

Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсен также отметил, что около половины всех трасс будут предназначены для начинающих лыжников, что создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. При этом особое внимание уделяется экологичности строительства и формированию инклюзивной инфраструктуры.

"Устойчивое развитие – один из важнейших приоритетов нашей компании. С самого начала мы понимали, насколько важно сохранять природу и экологию. Поэтому мы минимизируем земляные работы, сохраняем природный ландшафт, не нарушая экосистему при строительстве подъемников и трасс. Мы считаем, что горнолыжный курорт должен быть доступен абсолютно для всех – для детей, взрослых, людей с ограниченными возможностями. Все подъемники будут спроектированы так, чтобы ими могли пользоваться любые категории людей". Томас Тор Йенсен

По итогам презентации состоялся обмен мнениями по перспективам развития АГК.

От экспертной общественности с поддержкой озвученных инициатив выступили генеральный секретарь ОЮЛ "Национальная Лыжная Ассоциация Республики Казахстан" Аскар Валиев, председатель наблюдательного совета ТОО "PANA ASIA" Нуржан Ниязалиев, основатель "ECO Network", член Общественного Совета г. Алматы и ассоциации "ECOJER" Евгений Мухамеджанов.

Аскар Валиев отметил высокую загрузку действующих горнолыжных курортов, в частности Шымбулака, что ограничивает возможности для профессиональной подготовки спортсменов. Подчеркнута необходимость создания собственной современной инфраструктуры для тренировок и проведения международных соревнований.

"Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайлау. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. Весь мир сегодня движется в этом направлении. После прошлого обсуждения проект Кок-Жайляу был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всем мире, особенно в нашем регионе, идет большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся. Давайте соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок-Жайлау", – отметил Аскар Валиев.

Нуржан Ниязалиев подчеркнул, что рост потока туристов требует современных и продуманных решений, позволяющих сохранить экосистему, обеспечить комфорт и безопасность посетителей, а также равномерно распределить нагрузку на природные территории.

Евгений Мухамеджанов акцентировал внимание на необходимости учитывать экологические аспекты при реализации проектов в горном кластере. Важно обеспечить открытость всех процессов, соблюдение природоохранных норм и взаимодействие с общественностью.

Подводя итоги совещания, премьер-министр также положительно отметил презентованные подходы по развитию Алматинского горного кластера. Государство берет на себя ответственность по обеспечению качества и контроля во время строительства, в том числе экологического характера. Особое внимание уделено инклюзивности инфраструктуры.

​Сегодня сектор туризма и путешествий вносит более 10% в мировой ВВП, в денежном выражении это свыше 11 трлн долларов. Обеспечивает работой более 300 млн человек, это каждое четвертое новое рабочее место.

"В Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева идет масштабная работа по модернизации страны, в том числе по диверсификации экономики, отходу от сырьевой зависимости. Сейчас реализуется очень много промышленных крупных проектов по производству продукции высокого передела, также масштабные инфраструктурные проекты. В одном ряду с этим, на мой взгляд, стоит динамичное развитие туристической отрасли. Казахстан заинтересован в том, чтобы стать одной из достойных туристических дестинаций. Тем более у нас есть огромное преимущество – это наши горы. Все мировые эксперты отмечают, что Алматинские горы – одни из лучших гор в мире". Олжас Бектенов.

Поэтому, продолжил он, правительство намерено принять в ближайшие годы меры по строительству высокогорного курорта мирового класса.

"Сейчас были презентованы планы. Мастер-план предусматривает развитие Алматинского горного кластера с востока на запад, начиная от Талгара до Каскелена. И в целом потенциал этих гор позволяет нам построить до 700 км горнолыжных трасс. Государство возьмет на себя затраты по строительству инфраструктуры: это транспортная инфраструктура, дороги, коммуникации, горнолыжная инфраструктура. Затем на готовую инфраструктуру в обязательном порядке придет бизнес и инвестиции. По оценкам экспертов, 1 доллар, вложенный в горную инфраструктуру, привлекает 2 доллара частных инвестиций в курортную инфраструктуру. Это огромные возможности нашей экономики для диверсификации. Этот проект полностью поменяет экономический ландшафт не только города Алматы и Алматинской области, но и всей страны. Сейчас уже идет проектирование строительства. Специалисты говорят, что целесообразно начать с Центральной зоны, которая имеет достаточно развитую инфраструктуру. Центральная зона, в свою очередь, позволит нам соединить, начиная от курорта Oi-Qaragai, уже сегодня функционирующего, с Пионером, Бутаковкой, ущельем Кимасар, Шымбулаком. Шымбулак получит вторую фазу развития. Мы уйдем вверх, ближе к ледникам, и в сторону запада будет это развитие – до пика Кумбель и урочища Кок-Жайлау. Это очень серьезный масштабный проект". Олжас Бектенов

На сегодня туризм формирует 3,9% валового регионального продукта Алматы, обеспечивая занятость более 83 тыс. человек. В 2024 году город принял свыше 2,3 млн туристов, из которых более 680 тыс. — иностранцы. Устойчивый рост наблюдается и в экономике сектора: объем туристских услуг увеличился на 30%, налоговые поступления удвоились. Реализация масштабных проектов и создание современной инфраструктуры позволят укрепить позиции города и страны как ведущего туристического центра региона.

Алматинский горный кластер станет первым крупным проектом всесезонного туризма. По данным Министерства туризма и спорта, в дальнейшем планируется развитие горнолыжных курортов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области.

Фото: primeminister.kz

Здесь же была презентована концепция комплекса Медеу ЭКО парк. Проект направлен на комплексное благоустройство одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Алматы. С учетом прогнозируемого роста числа посетителей предусмотрено создание современного ландшафтного парка с полноценной инфраструктурой для семейного и активного отдыха.

​Кроме того, Олжасу Бектенову представлены проекты, направленные на формирование современной туристической инфраструктуры. Запущен визит-центр "Горельник", открыта пешеходная тропа Jumbaq Jol. Ведутся работы по строительству подвесного моста с пропускной способностью 10 тыс. человек в сутки и грузоподъемностью 20 тонн. Завершить объект планируется в июле текущего года. Также в рамках реализации инвестпроекта будут построены спортивный клуб школьников с подвесным пешеходным мостом, автобусный пересадочный комплекс, гостевые дома ЕСО Resort и гостиница.