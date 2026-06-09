Токаев направил телеграмму королю Иордании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с государственным праздником Иордании – Днем восшествия на престол короля, сообщает Zakon.kz.

Известно, что президент Казахстана выразил уверенность в том, что многогранное двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, продолжит динамично развиваться во благо двух стран.

Глава РК также пожелал королю успехов в его ответственной деятельности, а иорданскому народу – благополучия и процветания.

9 июня в Иордании – официальный государственный праздник и выходной день. Посвящен восшествию на престол действующего короля Абдаллы II в 1999 году. В 2024 году страна масштабно отметила Серебряный юбилей (25 лет) этого события.

Днем ранее, 8 июня, Токаев поздравлял премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

