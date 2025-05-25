В Кызылординской области обработали 10 тысяч гектаров от саранчовых вредителей

В рамках сезонных защитных мероприятий в Кызылординской области продолжается активная борьба со стадными саранчовыми.

На сегодняшний день в регионе уже обработано 10,524 тыс. га сельскохозяйственных угодий из 17,132 тыс. га подлежащих обработке.

Защитные мероприятия проведены на территории сельских округов Қарақұм, Сазды, Аққұм, Қосаман и Жіңішкеқұм Аральского района. Задействованы 2 судна легкой авиации, 2 судна сверхлегкой авиации, 12 наземных агрегатов, 5 дронов, 45 ранцевых опрыскивателей. К мониторинговым мероприятиям привлечено 48 специалистов.

Общая прогнозируемая площадь защитных мероприятий против саранчовых вредителей в области составляет 60,024 тыс. га. Договоры с поставщиками заключены на всю планируемую площадь.

В регионе действует оперативный штаб под руководством заместителя акима области, аналогичные штабы функционируют на районном уровне. Для проведения мониторинга и координации действий на местах привлечено 279 человек.

В целом обследовано 445,8 тыс. га земель на наличие личинок стадных саранчовых. Все защитные мероприятия проходят под контролем КГИ в АПК. Повреждений посевов сельхозкультур не зафиксировано. За ходом обработок следит заместитель председателя КГИ в АПК Саят Сакмолдин, а на границе Кызылординской и Актюбинской областей контроль осуществляет вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. Мониторинговые и защитные работы в регионах продолжаются.