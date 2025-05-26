Штормовое предупреждение на 27 мая объявили во всех регионах Казахстана

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 27 мая 2025 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В горах Алматинской области ветер с порывами 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью сильный дождь, днем гроза в центре, на востоке и в горах. Ветер с порывами 15-20, временами до 23-28 м/с. Высокая пожарная опасность на востоке, чрезвычайная – на юго-востоке. В Талдыкоргане ночью гроза, днем ветер с порывами 15-20 м/с. В районе Алакольских озер ветер, порывы 30 м/с и более.

В юго-восточной части Западно-Казахстанской области высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере и в центре ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15-23 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Кызылорде – пыльная буря, ветер с порывами 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью осадки (дождь, снег), ветер с порывами до 25 м/с. На севере и востоке возможны заморозки до -2°C. Чрезвычайная пожарная опасность на юго-востоке. В Усть-Каменогорске ветер, днем с порывами 15-20 м/с.

В области Абай ветер с порывами до 25 м/с. Ночью заморозки до -2°C на западе и севере. Высокая пожарная опасность на юго-востоке, чрезвычайная – на юге. В Семее ветер, днем с порывами 15-20 м/с.

В Туркестанской области на юге гроза, на севере и западе пыльная буря. Ветер с порывами до 23 м/с. Высокая пожарная опасность на юге, чрезвычайная – на севере и в пустынных районах. В Шымкенте днем гроза, ветер с порывами 15-20 м/с. В Туркестане днем пыльная буря, ветер 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью туман, ночью на востоке заморозки до -2°C.

В Мангистауской области ветер с порывами 15-20 м/с на северо-западе. Высокая пожарная опасность на западе. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ветер, днем с порывами 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность на юге. В Жезказгане ветер с порывами 15-20 м/с.

В Атырауской области днем пыльная буря на западе, ветер с порывами 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность на севере и востоке, чрезвычайная – на юге и западе. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер, днем с порывами 15-18 м/с на юге. Ночью заморозки до -1°C на севере. Высокая пожарная опасность на западе и юге, чрезвычайная – на юго-востоке.

В Акмолинской области ночью и утром туман, днем гроза и ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью на востоке заморозки до -2°C. В Кокшетау ветер, днем с порывами 15 м/с.

В Костанайской области ночью и утром туман, днем ветер с порывами 15 м/с. Ночью на востоке заморозки до -1°C. Чрезвычайная пожарная опасность на юге.

В Северо-Казахстанской области днем гроза. Ночью и утром туман. Ветер с порывами 15-23 м/с. Ночью заморозки до -1°C на северо-востоке. В Петропавловске днем гроза, ночью туман, ветер с порывами 15-20 м/с.

В Жамбылской области на юге гроза, на севере и юге пыльная буря. Ветер с порывами до 25 м/с. Высокая пожарная опасность на севере и юге, чрезвычайная – на западе и востоке. В Таразе ветер с порывами 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью осадки (дождь, снег), ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью заморозки до -2°C на севере и востоке. Высокая пожарная опасность в центре и на востоке, чрезвычайная – на юго-востоке. В Павлодаре ветер, днем с порывами 15-20 м/с, ночью заморозки до -2°C.

Ранее синоптики предупредили о том, что на Казахстан вновь надвигаются снегопады и ливни.